На этой неделе у нас в гостях были Николай Стариков, Владимир Корнилов, Олег Неменский и многие другие.
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Вы увидите актуальные интервью, новостную аналитику, специальные репортажи, а также постоянные форматы, вышедшие на этой неделе: программу «Ищенко о главном» и эфир с историком и радиоведущим Арменом Гаспаряном.
Эксперты обсудили с ведущими канала актуальные вопросы политической повестки Украины, в том числе грядущую годовщину трагических событий 2 мая в Одессе и новости о предложении Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным.