Специально для зрителей YouTube-канала Украина.ру мы подготовили подборку самых интересных выпусков, вышедших на канале за последние 7 дней (с 23 по 30 апреля)

Стариков объяснил причины покушения на Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Николай Стариков, Владимир Корнилов, Олег Неменский и многие другие.

Подключайтесь к нашему эфиру, который стартует в 18:00​​ по московскому времени!

Вы увидите актуальные интервью, новостную аналитику, специальные репортажи, а также постоянные форматы, вышедшие на этой неделе: программу «Ищенко о главном» и эфир с историком и радиоведущим Арменом Гаспаряном.

Эксперты обсудили с ведущими канала актуальные вопросы политической повестки Украины, в том числе грядущую годовщину трагических событий 2 мая в Одессе и новости о предложении Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным.