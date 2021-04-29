Посмотрев видео, вы узнаете:

  • будут ли провокации в Одессе 1, 2 и 9 мая;
  • что означают угрозы Запада в адрес России;
  • почему на обострение пошли именно сейчас;
  • как «нефтяная удавка» душит Украину;
  • зачем Украине нагнетание отношений с Москвой;
  • когда ждать полномасштабного обострения.

 