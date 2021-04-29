Одесский политтехнолог Алексей Цветков рассказал о возможных провокациях в Одессе на майские праздники, а также о том, с чем связаны нагнетание отношений с Россией и украинские провокации в Донбассе
Посмотрев видео, вы узнаете:
- будут ли провокации в Одессе 1, 2 и 9 мая;
- что означают угрозы Запада в адрес России;
- почему на обострение пошли именно сейчас;
- как «нефтяная удавка» душит Украину;
- зачем Украине нагнетание отношений с Москвой;
- когда ждать полномасштабного обострения.
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