Одесский политтехнолог Алексей Цветков рассказал о возможных провокациях в Одессе на майские праздники, а также о том, с чем связаны нагнетание отношений с Россией и украинские провокации в Донбассе

Посмотрев видео, вы узнаете: будут ли провокации в Одессе 1, 2 и 9 мая;

что означают угрозы Запада в адрес России;

почему на обострение пошли именно сейчас;

как «нефтяная удавка» душит Украину;

зачем Украине нагнетание отношений с Москвой;

когда ждать полномасштабного обострения.