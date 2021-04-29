Посмотрев видео, вы узнаете:
- насколько велика террористическая угроза для РФ со стороны Украины;
- кто растит украинских радикалов;
- как должен реагировать Кремль на массовые задержания украинских националистов в РФ;
- когда радикалы могут стать полноправными хозяевами Украины.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о задержании в девяти городах РФ 16 представителей молодежного радикального движения «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), которые готовили нападения на мирных жителей и взрывы зданий, сообщили в ФСБ 29 апреля.
Ранее в Геленджике и Ярославле арестованы участники украинской неонацистской группировки «М.К.У.».