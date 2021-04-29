Политолог Владимир Карасев рассказал Украине.ру, как Россия должна бороться с украинским терроризмом

Посмотрев видео, вы узнаете:

насколько велика террористическая угроза для РФ со стороны Украины;

кто растит украинских радикалов;

как должен реагировать Кремль на массовые задержания украинских националистов в РФ;

когда радикалы могут стать полноправными хозяевами Украины.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о задержании в девяти городах РФ 16 представителей молодежного радикального движения «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), которые готовили нападения на мирных жителей и взрывы зданий, сообщили в ФСБ 29 апреля.

Ранее в Геленджике и Ярославле арестованы участники украинской неонацистской группировки «М.К.У.».