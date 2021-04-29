Политолог Александр Роджерс рассказал, насколько серьезна для России террористическая угроза со стороны Украины

— 00:49​ О диверсионных действиях Украины на территории РФ.

— 02:34​ Что заставляет россиян помогать украинским неонацистам?

— 05:10​ Кто курирует украинские террористические группировки в России?

Увольнение Коболева: Украина надеется на понимание со стороны МВФ © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк 06:50​ К чему приведет заигрывание украинской власти с неонацистами?

— 08:30​ Как противодействовать террористической угрозе со стороны Украины?

— 11:40​ Что такое "М.К.У."?

— 14:53​ Какое должно быть наказание для членов неонацистских группировок?

Сотрудники ФСБ задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", они готовили взрывы и вооруженные нападения. Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.