— 00:49 О диверсионных действиях Украины на территории РФ.
— 02:34 Что заставляет россиян помогать украинским неонацистам?
— 05:10 Кто курирует украинские террористические группировки в России?
- 06:50 К чему приведет заигрывание украинской власти с неонацистами?
— 08:30 Как противодействовать террористической угрозе со стороны Украины?
— 11:40 Что такое "М.К.У."?
— 14:53 Какое должно быть наказание для членов неонацистских группировок?
Сотрудники ФСБ задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", они готовили взрывы и вооруженные нападения. Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.