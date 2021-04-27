• 00:58 — о влиянии британской разведки на внутреннюю политику Украины;
• 04:50 — должен ли президент Украины встречаться с главами иностранных разведок;
• 08:20 — чьи интересы на самом деле транслирует Служба безопасности Украины;
• 11:12 — о чем говорить президенту РФ Владимиру Путину и Зеленскому на встрече;
• 15:00 — ситуация в Донбассе стабилизируется?
В октябре 2020 года Зеленский провел тайную встречу с главой британской спецслужбы МИ-6 Ричардом Муром. Помимо них, на встрече также присутствовал глава СБУ Иван Баканов.