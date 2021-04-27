Политолог Владимир Корнилов в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал о связях президента Украины Владимира Зеленского с британской спецслужбой МИ-6

Песков назвал предполагаемые темы для беседы Путина и Зеленского © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин 00:58​ — о влиянии британской разведки на внутреннюю политику Украины;

• 04:50​ — должен ли президент Украины встречаться с главами иностранных разведок;

• 08:20​ — чьи интересы на самом деле транслирует Служба безопасности Украины;

• 11:12​ — о чем говорить президенту РФ Владимиру Путину и Зеленскому на встрече;

• 15:00​ — ситуация в Донбассе стабилизируется?

В октябре 2020 года Зеленский провел тайную встречу с главой британской спецслужбы МИ-6 Ричардом Муром. Помимо них, на встрече также присутствовал глава СБУ Иван Баканов.