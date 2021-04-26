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Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в подконтрольный Киеву населенный пункт Подлесное более 40 танков украинских силовиков. Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов "Оса" в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.