— 00:05​ Обострение в Донбассе: готова ли ЛНР к войне?

— 02:00​ Какие есть экономические и инфраструктурные проблемы в ЛНР?

Зеленский высказался о прямых переговорах с ЛНР и ДНР
Зеленский высказался о прямых переговорах с ЛНР и ДНР
© president.gov.ua
- 05:42​ Как проходит паспортизация ЛДНР?

— 11:30​ Россия / Украина: с кем видит своё будущее Луганск?

— 14:10​ Кто из украинских политиков сможет остановить войну в Донбассе?

— 19:45​ Украина / Донбасс: возможно ли примирение?

Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в подконтрольный Киеву населенный пункт Подлесное более 40 танков украинских силовиков. Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов "Оса" в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.     