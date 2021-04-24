Журналисты Украина.ру провели опрос на улицах Донецка и узнали о настроениях жителей республики

Козак позвал Германию и Францию на переговоры в Донбасс, также ждут Украину и ЛДНР © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Обо всем этом корреспонденты издания Украина.ру спросили на улицах Донецка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война» и сказал, что встреча на линии разграничения поможет точно увидеть и понять ситуацию.

Путин ответил Зеленскому, что в случае желания украинского лидера восстановить украино-российские отношения Кремль пойдет навстречу. По словам президента РФ, если речь будет идти о развитии двусторонних отношений, то Кремль примет украинского лидера в любое удобное для него время. Для обсуждения конфликта в Донбассе украинским властям нужно встречаться в первую очередь с руководителями Луганской и Донецкой Народных Республик, отметил он.