Ждут ли дончане большой войны? Сможет ли Россия защитить Донбасс в случае наступления ВСУ? Когда РФ может признать республики?
Обо всем этом корреспонденты издания Украина.ру спросили на улицах Донецка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война» и сказал, что встреча на линии разграничения поможет точно увидеть и понять ситуацию.
Путин ответил Зеленскому, что в случае желания украинского лидера восстановить украино-российские отношения Кремль пойдет навстречу. По словам президента РФ, если речь будет идти о развитии двусторонних отношений, то Кремль примет украинского лидера в любое удобное для него время. Для обсуждения конфликта в Донбассе украинским властям нужно встречаться в первую очередь с руководителями Луганской и Донецкой Народных Республик, отметил он.