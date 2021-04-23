Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал послание Путина Федеральному собранию и объяснил, какая национальная идея объединяет всех россиян

Послание президента эпохи военной опасности © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк 00:19​ Послание Путина Федеральному собранию: внешнеполитические посылы президента России и усиление социальной политики в стране.

15:00​ Есть ли в России национальная идея?

25:00​ Что будет, если Россию отключат от системы SWIFT?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на видеоконференции с главами министерств иностранных дел ЕС призвал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Кулеба считает, что отключение от SWIFT может стать частью пакета санкций против России при эскалации ситуации на Донбассе.