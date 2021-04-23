Депутат Госдумы Александр Шерин объяснил, почему России необходимо признать ЛДНР

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Напомним, Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева он пригласил Зеленского в Москву.