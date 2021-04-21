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В среду, 21 апреля, Владимир Путин зачитал ежегодное послание Федеральному собранию. Большая часть обращения была посвящена внутренней российской повестке с уклоном в социальную политику. Ближе к концу глава Кремля кратко высказался о международных делах. В том числе о ситуации на постсоветском пространстве.