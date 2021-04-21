Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля в 12:00 по московскому времени

В этом году формат мероприятия был скорректирован из-за пандемии коронавируса. В частности, журналистов предупреждали о необходимости социальной дистанции и масочного режима, а также наличии нескольких отрицательных тестов на коронавирус.