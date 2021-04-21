В этом году формат мероприятия был скорректирован из-за пандемии коронавируса. В частности, журналистов предупреждали о необходимости социальной дистанции и масочного режима, а также наличии нескольких отрицательных тестов на коронавирус.
В этом году формат мероприятия был скорректирован из-за пандемии коронавируса. В частности, журналистов предупреждали о необходимости социальной дистанции и масочного режима, а также наличии нескольких отрицательных тестов на коронавирус.
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