- 00:40 Послание Путина Федеральному Собранию: будут ли признаны Республики ЛДНР?
— 06:13 Признание ЛДНР Россией: почему США против?
— 10:00 Интересы США на постсоветском пространстве.
— 12:20 Украинская армия / армии ЛДНР: кто сильнее?
— 14:20 У каких стран есть собственные интересы на территории Украины?
— 16:50 Готовы ли бойцы украинской армии воевать с Россией?
— 18:30 Чем опасны турецкие беспилотники для жителей Донбасса?
Напомним, 19 апреля прошла встреча советников стран «нормандского формата» — Германии, России, Франции и Украины. Темой нынешних переговоров стало выполнение Минских соглашений — еще в конце 2020 года Берлин и Париж предложили разделить их на так называемые кластеры по различным аспектам — политический, экономический, вопросы безопасности и так далее. На протяжении последних месяцев стороны представляют свои варианты, однако прийти к общему знаменателю им пока так и не удалось.