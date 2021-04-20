Заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, что ждет Донбасс после послания Путина Федеральному Собранию

Киев дестабилизирует Донбасс, а США и НАТО устраивают провокации на Черном море — Шойгу © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

— 06:13​ Признание ЛДНР Россией: почему США против?

— 10:00​ Интересы США на постсоветском пространстве.

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Напомним, 19 апреля прошла встреча советников стран «нормандского формата» — Германии, России, Франции и Украины. Темой нынешних переговоров стало выполнение Минских соглашений — еще в конце 2020 года Берлин и Париж предложили разделить их на так называемые кластеры по различным аспектам — политический, экономический, вопросы безопасности и так далее. На протяжении последних месяцев стороны представляют свои варианты, однако прийти к общему знаменателю им пока так и не удалось.