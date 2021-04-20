Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал о том, с чем связано обострение в отношениях между Россией и Чехией, а также о том, кто может выступить союзником РФ в Европейском союзе

Украина.ру на Youtube Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ остановится на берегах Днепра