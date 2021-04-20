0:36​ — Взрывы на Чешских складах боеприпасов.

3:58​ — Требование вернуть землю под посольством России.

7:53​ — Как "Радио Cвобода"* появилось в Праге. Из Чехии делают новую "антироссию"?

11:28​ — Союзники России в Европе.

16:11​ — Россию ждёт новый железный занавес?

Чужой пример заразителен. Как Чехия «украинизировала» свою политику и экономику, отказав «Росатому»
Чужой пример заразителен. Как Чехия «украинизировала» свою политику и экономику, отказав «Росатому»
© AFP, MICHAL CIZEK
Ранее власти Чехии обвинили Россию во взрыве, произошедшем в 2014 году на военном складе в чешской деревне Врбетице и выслали 18 сотрудников посольства РФ. После ответных действий России и высылки из страны 20 сотрудников чешского посольства Прага призвала своих союзников, в том числе Великобританию, к солидарности и попросила рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.    

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента