0:36 — Взрывы на Чешских складах боеприпасов.
3:58 — Требование вернуть землю под посольством России.
7:53 — Как "Радио Cвобода"* появилось в Праге. Из Чехии делают новую "антироссию"?
11:28 — Союзники России в Европе.
16:11 — Россию ждёт новый железный занавес?
Ранее власти Чехии обвинили Россию во взрыве, произошедшем в 2014 году на военном складе в чешской деревне Врбетице и выслали 18 сотрудников посольства РФ. После ответных действий России и высылки из страны 20 сотрудников чешского посольства Прага призвала своих союзников, в том числе Великобританию, к солидарности и попросила рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента