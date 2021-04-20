 01:50​ — Чему конкретно будет посвящено предстоящее мероприятие? Чего ожидать?

 05:05​ — Форум и вероятность начала полномасштабной войны.

Донбасс: регион ждёт «засекреченное» будущее
Донбасс: регион ждёт «засекреченное» будущее
© REUTERS, Serhiy Takhmazov

 10:50​ — Что Донбасс может сделать в плане защиты русских и русскоязычных Украины и других стран?

 14:30​ — О гостях мероприятия.

 20:06​ — Кого можно называть русскими на Украине? Чем отличается русский от русскоязычного?

 27:47​ — Какие последствия будет иметь предстоящий форум?

В четверг и пятницу, 22-23 апреля, в Донецке пройдет международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». Он станет продолжением интеграционного форума «Русский Донбасс», состоявшегося в конце января этого года.