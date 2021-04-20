Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Елена Шишкина рассказала в эфире Украины.ру об ожиданиях от предстоящего форума в Донецке «Единство русских: защита прав и свобод»

01:50​ — Чему конкретно будет посвящено предстоящее мероприятие? Чего ожидать?

05:05​ — Форум и вероятность начала полномасштабной войны. Донбасс: регион ждёт «засекреченное» будущее © REUTERS, Serhiy Takhmazov

10:50​ — Что Донбасс может сделать в плане защиты русских и русскоязычных Украины и других стран?

14:30​ — О гостях мероприятия.

20:06​ — Кого можно называть русскими на Украине? Чем отличается русский от русскоязычного?

27:47​ — Какие последствия будет иметь предстоящий форум?

В четверг и пятницу, 22-23 апреля, в Донецке пройдет международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». Он станет продолжением интеграционного форума «Русский Донбасс», состоявшегося в конце января этого года.