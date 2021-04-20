01:50 — Чему конкретно будет посвящено предстоящее мероприятие? Чего ожидать?
05:05 — Форум и вероятность начала полномасштабной войны.
10:50 — Что Донбасс может сделать в плане защиты русских и русскоязычных Украины и других стран?
14:30 — О гостях мероприятия.
20:06 — Кого можно называть русскими на Украине? Чем отличается русский от русскоязычного?
27:47 — Какие последствия будет иметь предстоящий форум?
В четверг и пятницу, 22-23 апреля, в Донецке пройдет международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». Он станет продолжением интеграционного форума «Русский Донбасс», состоявшегося в конце января этого года.