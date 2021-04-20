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Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщает пресс-служба Белого дома. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Помимо этого США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. После введения санкций посол США был вызван в МИД РФ.
Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также Песков заявил, что вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.