Вместе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Антоном Морозовым в эфире Украина.ру обсудили предстоящее послание президента России Федеральному собранию, ситуацию в Донбассе и обострение отношений между РФ и Западом
0:31 — Послание Путина связано со встречей советников «нормандской четверки» 19 апреля?
1:57 — Признание и присоединение ЛНР и ДНР.
4:25 — Интеграция Белоруссии и России.
6:45 — «Дипломатическая война» между Россией и Западом.
10:10 — Последствия от разрыва отношений между США и РФ.
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