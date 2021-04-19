Вместе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Антоном Морозовым в эфире Украина.ру обсудили предстоящее послание президента России Федеральному собранию, ситуацию в Донбассе и обострение отношений между РФ и Западом

Донбасс: новые обстрелы и разговоры об обмене «всех на всех» © REUTERS, Serhiy Takhmazov 1:57​ — Признание и присоединение ЛНР и ДНР. 4:25​ — Интеграция Белоруссии и России. 6:45​ — «Дипломатическая война» между Россией и Западом. 10:10​ — Последствия от разрыва отношений между США и РФ.