Донбасс: новые обстрелы и разговоры об обмене «всех на всех»
Донбасс: новые обстрелы и разговоры об обмене «всех на всех»
© REUTERS, Serhiy Takhmazov
0:31​ — Послание Путина связано со встречей советников «нормандской четверки» 19 апреля?

1:57​ — Признание и присоединение ЛНР и ДНР.

4:25​ — Интеграция Белоруссии и России.

6:45​ — «Дипломатическая война» между Россией и Западом.

10:10​ — Последствия от разрыва отношений между США и РФ.