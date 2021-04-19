Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, почему Украина хочет возобновить боевые действия в Донбассе. Кроме того, эксперт объяснил, чем опасны турецкие беспилотники «Байрактар ​​ТБ2»

— 01:00​ Будет ли украинское наступление на Донбасс этой весной?

— 08:40​ Зачем ВСУ возобновление боевых действий в Донбассе? И насколько украинская армия готова к локальной войне?

— 11:00​ Обострение в Донбассе: может ли украинская армия начать наступление на южном участке фронта?

— 14:23​ Обострение в Донбассе: чего хотят страны, которые поддерживают Украину?

— 19:00​ Чем опасны турецкие беспилотники для жителей Донбасса?

— 24:40​ Обострение в Донбассе: если российская армия вмешается в конфликт, где территориально она должна остановиться?

— 31:30​ Готовы ли США разместить на Украине свои военные базы?

Украина намерена в ускоренном порядке принять закон, разрешающий размещение военных баз НАТО и США на своей территории, сообщил военный обозреватель Владислав Шурыгин со ссылкой на анонимные источники.

Напомним, дискуссии о военных базах США и НАТО на Украине возобновились в конце прошлого года. В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался в интервью BBC, что Киев готов выделить королевским военно-морским силам Великобритании землю для базы в Николаевской области.