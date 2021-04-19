— 01:00 Будет ли украинское наступление на Донбасс этой весной?
— 08:40 Зачем ВСУ возобновление боевых действий в Донбассе? И насколько украинская армия готова к локальной войне?
— 11:00 Обострение в Донбассе: может ли украинская армия начать наступление на южном участке фронта?
— 14:23 Обострение в Донбассе: чего хотят страны, которые поддерживают Украину?
— 19:00 Чем опасны турецкие беспилотники для жителей Донбасса?
— 24:40 Обострение в Донбассе: если российская армия вмешается в конфликт, где территориально она должна остановиться?
— 31:30 Готовы ли США разместить на Украине свои военные базы?
Украина намерена в ускоренном порядке принять закон, разрешающий размещение военных баз НАТО и США на своей территории, сообщил военный обозреватель Владислав Шурыгин со ссылкой на анонимные источники.
Напомним, дискуссии о военных базах США и НАТО на Украине возобновились в конце прошлого года. В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался в интервью BBC, что Киев готов выделить королевским военно-морским силам Великобритании землю для базы в Николаевской области.