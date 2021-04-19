Писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков рассказал, почему сторонникам Алексея Навального важно провести митинги в день оглашения послания Владимира Путина Федеральному Собранию

Стариков: Россия может вернуть украинцам страну, которую у них украли © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

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Напомним, Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за подозрений в якобы причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице еще в 2014 году. Причем в организации взрыва подозревают ставших уже легендарными разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова, известных по истории с отравлением Скрипалей в Британии.

В Белоруссии в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александра Лукашенко возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек. Ранее Лукашенко сообщил, что российские и белорусские силовики задержали в Москве группу террористов, которые готовили покушение на него и его детей по приказу спецслужб США.