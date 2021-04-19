Военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал, каковы шансы народных республик Донбасса получить признание России и присоединиться к ней, а также о перспективах и издержках такого шага

Донбасс готовит «тревожные чемоданчики»: все ещё хуже, чем ожидали — видео © кадр из видео Украина.ру 0:29​ — признают ли и присоединят ли к РФ ЛДНР;

• 3:36​ — что Россия получит в военном аспекте в случае присоединения народных республик;

• 5:33​ — что Россия получит в военном аспекте в случае Абхазии и Южной Осетии;

• 6:57​ — военные базы РФ в ДНР и ЛНР;

• 8:40​ — насколько интегрированы армии Белоруссии и России;

• 10:27​ — присоединение республик изменит баланс сил?

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.