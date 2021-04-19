• 0:29 — признают ли и присоединят ли к РФ ЛДНР;
• 3:36 — что Россия получит в военном аспекте в случае присоединения народных республик;
• 5:33 — что Россия получит в военном аспекте в случае Абхазии и Южной Осетии;
• 6:57 — военные базы РФ в ДНР и ЛНР;
• 8:40 — насколько интегрированы армии Белоруссии и России;
• 10:27 — присоединение республик изменит баланс сил?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.