Посмотрев видео, вы также узнаете:
- важно ли, кто выступил инициатором разговора Байдена и Путина;
- о чем США и Россия могут договориться в результате встречи Байдена и Путина;
- почему страны Восточной Европы не могут быть независимыми государствами;
- какая Украина нужна России;
- как работает украинское государство.
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.
МИД РФ заявил, что реакция России будет жесткой и неотвратимой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена.