Политолог Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала Украина.ру рассказал, какая Украина нужна России. Кроме того, эксперт объяснил, о чем Байден хочет договориться с Путиным в первую очередь

Посмотрев видео, вы также узнаете:

важно ли, кто выступил инициатором разговора Байдена и Путина;

о чем США и Россия могут договориться в результате встречи Байдена и Путина;

почему страны Восточной Европы не могут быть независимыми государствами;

какая Украина нужна России;

как работает украинское государство.

Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной © AP, Jon Elswick Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.

МИД РФ заявил, что реакция России будет жесткой и неотвратимой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена.