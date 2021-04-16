Посмотрев видео, вы также узнаете:

 

  • важно ли, кто выступил инициатором разговора Байдена и Путина;
  • о чем США и Россия могут договориться в результате встречи Байдена и Путина;
  • почему страны Восточной Европы не могут быть независимыми государствами; 
  • какая Украина нужна России;
  • как работает украинское государство.

 

Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной
Новая реальность. Как санкции США повлияют на встречу Путин — Байден и что будет с Украиной
© AP, Jon Elswick
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций на следующий день после того, как предложил главе российского государства Владимиру Путину провести личную встречу и высказал заинтересованность в стабилизации отношений с Москвой.

МИД РФ заявил, что реакция России будет жесткой и неотвратимой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена.