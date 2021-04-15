Старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин рассказал, чем сегодняшняя ситуация в мире напоминает Карибский кризис 1962 года

— 00:30​ Переговоры Байдена и Путина: есть ли шанс остановить эскалацию в Донбассе?

— 05:00​ Обострение в Донбассе может привести к третьей мировой войне?

Гущин: Путин озвучил правильные посылы. Важно, чтобы чиновники на практике все выполняли © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк 08:00​ "Донбасский кризис" и Карибский кризис: что общего?—

— 10:35​ Готова ли украинская армия к возобновлению боевых действий в Донбассе?

— 14:38​ Можно ли решить конфликт в Донбассе без участия Украины?

Во вторник, 13 апреля президент США Джо Байден провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле пояснили, что были затронуты темы обеспечения стратегической безопасности, контроля над вооружениями, ситуации в Афганистане и глобального изменения климата. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе американской стороны.