— 00:30 Переговоры Байдена и Путина: есть ли шанс остановить эскалацию в Донбассе?
— 05:00 Обострение в Донбассе может привести к третьей мировой войне?
- 08:00 "Донбасский кризис" и Карибский кризис: что общего?—
— 10:35 Готова ли украинская армия к возобновлению боевых действий в Донбассе?
— 14:38 Можно ли решить конфликт в Донбассе без участия Украины?
Во вторник, 13 апреля президент США Джо Байден провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле пояснили, что были затронуты темы обеспечения стратегической безопасности, контроля над вооружениями, ситуации в Афганистане и глобального изменения климата. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе американской стороны.