— 00:15 Переговоры Байдена и Путина: о чем США и Россия могут договориться по украинскому направлению? Почему Вашингтон попросил о личной встрече Путина и Байдена?
— 03:30 Почему украинская власть не готова возобновлять боевые действия на Донбассе?
— 06:11 Почему минские соглашения не работают? Каким путем можно решить конфликт в Донбассе?
— 09:25 Может ли на территории Донбасса начаться третья мировая война?
— 12:15 Должны ли республики ЛДНР войти в состав России? И возможно ли примирение Украины и Донбасса?
— 16:00 Почему киевская власть боится присоединения ЛДНР к России?
— 18:35 Нужно ли свободно выдавать российские паспорта всем русскоязычным на постсоветском пространстве?