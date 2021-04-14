Председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД), экс-глава правительства ДНР Александр Бородай оценил вероятность большой войны в Донбассе, сколько должен продержаться Донбасс в случае большой войны, а также причины текущей эскалации и возможные последствия обострения

Николай Стариков назвал сроки украинского наступления на Донбасс © Скриншот из видео Украина.ру 0:57​ — будет ли в Донбассе большая война;

• 6:55​ — в случае обострения конфликта поедут ли члены СДД в Донбасс;

• 8:25​ — сколько должен продержаться Донбасс до прихода подкрепления;

• 11:12​ — готовится ли Украина к наступлению;

• 13:20​ — с чем связана текущая эскалация конфликта;

• 18:35​ — «Северный поток-2» и взаимосвязь с обострением;

• 20:25​ — где должно остановиться русское контрнаступление;

• 23:50​ — вступление Украины в НАТО;

• 28:01​ — СДД и выборы в Госдуму.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.