• 0:57 — будет ли в Донбассе большая война;
• 6:55 — в случае обострения конфликта поедут ли члены СДД в Донбасс;
• 8:25 — сколько должен продержаться Донбасс до прихода подкрепления;
• 11:12 — готовится ли Украина к наступлению;
• 13:20 — с чем связана текущая эскалация конфликта;
• 18:35 — «Северный поток-2» и взаимосвязь с обострением;
• 20:25 — где должно остановиться русское контрнаступление;
• 23:50 — вступление Украины в НАТО;
• 28:01 — СДД и выборы в Госдуму.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.