0:30​ — Чувствуется ли нагнетание милитаристской обстановки в Киеве;

4:00​ — Кто стоит за обострением;

6:48​ — Что мешает переговорам Украины и РФ? Украины и ЛДНР?

10:28​ — Окажет ли кто-то прямую помощь Украине в случае большого конфликта;

14:55​ — Боеготовность украинской армии;

17:28​ — Передача военной инфраструктуры Украины НАТО;

19:40​ — Почему Зеленский изменил риторику на агрессивную и воинственную

Обострение в Донбассе: Украину превращают в «пороховую бочку»
Обострение в Донбассе: Украину превращают в «пороховую бочку»
© REUTERS, Oleksandr Klymenko
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.    