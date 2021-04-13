0:30 — Чувствуется ли нагнетание милитаристской обстановки в Киеве;
4:00 — Кто стоит за обострением;
6:48 — Что мешает переговорам Украины и РФ? Украины и ЛДНР?
10:28 — Окажет ли кто-то прямую помощь Украине в случае большого конфликта;
14:55 — Боеготовность украинской армии;
17:28 — Передача военной инфраструктуры Украины НАТО;
19:40 — Почему Зеленский изменил риторику на агрессивную и воинственную
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.