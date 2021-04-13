Политический обозреватель Алексей Калиниченко рассказал о том, как в Киеве воспринимают обострение на Донбассе, что мешает состояться переговорам между Украиной и ЛДНР, к чему толкают Украину страны Запада и поддержит ли кто-то Украину в случае большого конфликта

0:30​ — Чувствуется ли нагнетание милитаристской обстановки в Киеве; 4:00​ — Кто стоит за обострением; 6:48​ — Что мешает переговорам Украины и РФ? Украины и ЛДНР? 10:28​ — Окажет ли кто-то прямую помощь Украине в случае большого конфликта; 14:55​ — Боеготовность украинской армии; 17:28​ — Передача военной инфраструктуры Украины НАТО; 19:40​ — Почему Зеленский изменил риторику на агрессивную и воинственную Обострение в Донбассе: Украину превращают в «пороховую бочку» © REUTERS, Oleksandr Klymenko В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.