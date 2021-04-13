Писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков объяснил, почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе. Кроме того, эксперт рассказал, зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией

— 01:22​ Обострение в Донбассе: когда начнется война?

— 03:05​ Почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе?

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— 08:23​ Зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией?

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Напомним, Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией из-за обострившейся эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Перелеты будут ограничены на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня.