— 01:22 Обострение в Донбассе: когда начнется война?
— 03:05 Почему Владимир Путин отказался от переговоров с Зеленским о Донбассе?
— 05:15 С кем России нужно вести переговоры по Донбассу, чтобы не допустить возобновления боевых действий?
— 08:23 Зачем Россия приостановила авиасообщение с Турцией?
— 09:25 Антироссийская риторика Турции: какие цели преследует Эрдоган?
— 14:35 Как приостановка авиасообщения с Турцией повлияет на рейтинг партии «Единая Россия»?
— 15:51 За счет чего поддерживается жизнедеятельность украинского государства?
Напомним, Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией из-за обострившейся эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Перелеты будут ограничены на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня.