В беседе с журналистом Украина.ру Дмитрий Абзалов также перечислил факторы, влияющие сейчас на ситуацию на Украине.
0:31 — От космической державы до разрухи в стране.
5:52 — Конфликт на Донбассе, случится ли "эксцесс исполнителя".
11:57 — Куда движется конфликт: предпосылки и риски.
15:30 — Два года карантина… Выдержит ли страна?
25:56 — Экономику и эпидемию могут списать на "агрессора"?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.