Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, как получилось, что Украина прошла путь от космической и индустриальной державы до аграрной страны с расколом в обществе и гражданской войной, а также оценил вероятность крайнего обострения ситуации на Украине

В беседе с журналистом Украина.ру Дмитрий Абзалов также перечислил факторы, влияющие сейчас на ситуацию на Украине.

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5:52​ — Конфликт на Донбассе, случится ли "эксцесс исполнителя".

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Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.