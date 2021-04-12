— 00:50 Почему украинской власти экономически выгодна война в Донбассе?
— 03:33 Почему на Украине необходима смена экономической модели?
— 08:25 Может ли проект "Новороссия" быть экономически независимой территорией?
— 12:35 Переход экономики России к новой модели развития: какие существуют риски для РФ?
— 14:00 Почему в Германии задумались о выходе из Европейского Союза?
— 17:00 Что такое виртуальная реальность в экономике?
— 25:10 Перспективы "зеленой" энергетики в России.
— 29:05 Смогла ли экономика ЛДНР переориентироваться на российский рынок?
Украина не планирует наступление в Донбассе, заявила пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель. По словам Мендель, в Киеве есть "стойкое убеждение", что к миру приведут только переговоры. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.
Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.