Экономист Михаил Хазин объяснил, как большая война в Донбассе может повлиять на экономику Украины, ЛДНР и России

— 00:50​ Почему украинской власти экономически выгодна война в Донбассе?

— 03:33​ Почему на Украине необходима смена экономической модели?

— 08:25​ Может ли проект "Новороссия" быть экономически независимой территорией?

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Украина не планирует наступление в Донбассе, заявила пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель. По словам Мендель, в Киеве есть "стойкое убеждение", что к миру приведут только переговоры. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.

Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.