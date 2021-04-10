Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян 10 апреля рассказал, стоит ли беспокоиться об остановке строительства «Северного потока - 2» и во что может вылиться прямая поддержка украинских провокаций на Донбассе и в Крыму силами НАТО и США

0:35​ — Как конфронтация между США и Россией повлияла на «Северный поток — 2»?

4:40​ — Провокации на Донбассе и в Крыму помешают закончить «СП-2»?

9:52​ — США не нужна эскалация?

14:04​ — Хватит ли политической воли у Владимира Зеленского?

17:57​ - Пойдут ли США и НАТО на прямую конфронтацию с Россией?

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отмечал, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.