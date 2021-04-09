Политолог Ростислав Ищенко рассказал, есть ли будущее у проекта «Новороссия» и почему России важно контролировать территорию юго-востока Украины

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Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом. Есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна. По его словам, «динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий».