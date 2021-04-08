5:23 — НАТО против России на территории Украины — насколько это вероятно?
7:55 — Заверения Белого дома о поддержке Украины.
12:03 — Поставки вооружения на Украину.
17:00 — На что рассчитывают власти Украины, обостряя конфликт в Донбассе.
19:58 — Вероятность полномасштабного конфликта и возможные сценарии.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.