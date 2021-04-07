В эфире Украина.ру Николай Стариков объяснил:
— 00:30 Что мешает Украине вступить в НАТО?
— 06:16 Обострение в Донбассе: какую помощь окажут Украине США и Великобритания?
— 07:50 Почему Украина отказывается от переговоров по Донбассу в Минске?
— 10:15 Выгоден ли России и Донбассу отказ от Минских соглашений?
— 12:13 Седьмая годовщина провозглашения ДНР: почему не удалось организовать крымский сценарий?
— 16:20 Украинское наступление на Донбасс: какие последствия для Зеленского? И способен ли Зеленский начать войну?
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в Североатлантический альянс — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такой шаг только усугубит ситуацию.