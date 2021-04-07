В студии Украина.ру писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков рассказал, насколько реалистичны планы Украины по присоединению к НАТО и чем ей грозит наступление в Донбассе

В эфире Украина.ру Николай Стариков объяснил:

— 00:30​ Что мешает Украине вступить в НАТО?

— 06:16​ Обострение в Донбассе: какую помощь окажут Украине США и Великобритания?

— 07:50​ Почему Украина отказывается от переговоров по Донбассу в Минске?

— 10:15​ Выгоден ли России и Донбассу отказ от Минских соглашений? Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

— 12:13​ Седьмая годовщина провозглашения ДНР: почему не удалось организовать крымский сценарий?

— 16:20​ Украинское наступление на Донбасс: какие последствия для Зеленского? И способен ли Зеленский начать войну?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в Североатлантический альянс — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такой шаг только усугубит ситуацию.