Политолог Олег Матвейчев рассказал о том, к каким итогам приведет нагнетание ситуации вокруг Донбасса, чем наступление закончится для Украины, ЛДНР и России, а также стоит ли РФ бояться возможной реакции мирового сообщества

Политолог Мухин: идет прямая подготовка к вторжению в Донецк и Луганск — видео 0:24​ — к чему приведет нагнетание ситуации вокруг Донбасса;

• 3:36​ — что будет с минским форматом после отказа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от поездок в Минск;

• 9:40​ — может ли вся кампания вокруг Донбасса быть лишь отвлекающим маневром;

• 11:45​ — зачем президент Украины Владимир Зеленский идет на открытые провокации;

• 14:15​ — какие еще точки напряжения, помимо Донбасса, могут использовать против России и какая самая опасная;

• 16:40​ — последствия от вмешательства РФ и реакция международного сообщества.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.