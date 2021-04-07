• 0:24 — к чему приведет нагнетание ситуации вокруг Донбасса;
• 3:36 — что будет с минским форматом после отказа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от поездок в Минск;
• 9:40 — может ли вся кампания вокруг Донбасса быть лишь отвлекающим маневром;
• 11:45 — зачем президент Украины Владимир Зеленский идет на открытые провокации;
• 14:15 — какие еще точки напряжения, помимо Донбасса, могут использовать против России и какая самая опасная;
• 16:40 — последствия от вмешательства РФ и реакция международного сообщества.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.