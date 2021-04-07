04:05 С чем связывали свои надежды жители Донбасса, когда голосовали за провозглашение ДНР?
11:25 Кто виноват в экономических проблемах Донбасса?
13:25 Будет ли полномасштабная война в Донбассе?
18:19 Насколько готовы армии ЛДНР к украинскому наступлению?
25:40 Война в Донбассе: где территориально должна остановиться армия ЛДНР?
В апреле 2014 года была принята Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики. Тогда же было принято первое решение Верховного Совета ДНР — о проведении референдума о самоопределении, который прошел 11 мая того же года.