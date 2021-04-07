Лидер фракции «Донецкая республика» в Народном совете ДНР Валерий Скороходов 7 апреля рассказал, насколько готовы армии ЛДНР к украинскому наступлению на Донбасс

04:05​ С чем связывали свои надежды жители Донбасса, когда голосовали за провозглашение ДНР?

11:25​ Кто виноват в экономических проблемах Донбасса?

13:25​ Будет ли полномасштабная война в Донбассе?

18:19​ Насколько готовы армии ЛДНР к украинскому наступлению?

25:40​ Война в Донбассе: где территориально должна остановиться армия ЛДНР?

В апреле 2014 года была принята Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики. Тогда же было принято первое решение Верховного Совета ДНР — о проведении референдума о самоопределении, который прошел 11 мая того же года.