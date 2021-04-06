Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев выступил в книжном клубе «Листва», где ответил на религиозные, житейские и политические вопросы аудитории

Кроме того, Андрей Ткачев прокомментировал обострение в Донбассе и объяснил, какова роль церкви в гражданском конфликте.

— 00:10 Кто может принести мир в Донбасс? Какова роль церкви в гражданском конфликте? Возможно ли воссоединение Украины и Донбасса?

— 03:27 Насколько серьезен раскол украинского духовенства по политическим взглядам?

— 05:00 Протоиерей Андрей Ткачев — сталинист? Донбасс: хотят ли русские войны? © REUTERS, Alexander Ermochenko

— 08:32 Мое тело — мое дело: имеет ли женщина право на аборт?

— 16:25 Как православному человеку научиться принимать серьезные решения в своей жизни?

Андрей Ткачев — протоиерей Русской православной церкви, служитель храма святителя Василия Великого в подмосковном селе Зайцево. В 1993-2005 годах был священником Георгиевского храма во Львове. В 2006 — 2014 годах был настоятелем киевского храма преподобного Агапита Печерского.

В 2014 году переехал в Россию. Автор книг «Наше время. Зачем мы рождаемся», «Приготовление к смерти», «Христос — семи Церквам», «Беглец от мира», «Дар Божий — старость».