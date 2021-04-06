0:50​ — Чувствуют ли обострение местные жители;

6:05​ — Люди будут покидать регион?;

7:05​ — Война возвращается в тыл;

9:15​ — Что жители Донбасса думают об Украине;

13:40​ — К чему приведёт нагнетание обстановки.

Донбасс, обострение. Родились и погибли на войне
Донбасс, обострение. Родились и погибли на войне
© REUTERS, Serhiy Takhmazov
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.    