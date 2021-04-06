Журналист издания «Аналитическая служба Донбасса» Денис Григорюк рассказал, как в Донецке и прифронтовых посёлках относятся к нагнетанию обстановки вокруг Донбасса на фронте и в СМИ

0:50​ — Чувствуют ли обострение местные жители;

6:05​ — Люди будут покидать регион?;

7:05​ — Война возвращается в тыл;

9:15​ — Что жители Донбасса думают об Украине;

13:40​ — К чему приведёт нагнетание обстановки.

Донбасс, обострение. Родились и погибли на войне © REUTERS, Serhiy Takhmazov

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.