В этом выпуске:
— ВСУ провели масштабные учения с артиллерией и авиацией возле Крыма;
— Хомчак: "Россия стягивает войска к границе с Украиной, ВСУ готовятся к пополнению резервистами";
— в Москве устроили провокацию с Крымом возле посольства Украины;
— российские артисты отреагировали на открытие дела из-за их концертов в Крыму.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова.