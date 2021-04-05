В 58-м выпуске автор и ведущий спецпроекта «Крым. Отечество. Навсегда» Мокей Русинов развеял очередную порцию фейков от украинских СМИ

В этом выпуске:

— ВСУ провели масштабные учения с артиллерией и авиацией возле Крыма;

— Хомчак: "Россия стягивает войска к границе с Украиной, ВСУ готовятся к пополнению резервистами"; Обязаны быть начеку: в Кремле рассказали о перемещениях войск РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

— в Москве устроили провокацию с Крымом возле посольства Украины;

— российские артисты отреагировали на открытие дела из-за их концертов в Крыму.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова.