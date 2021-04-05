Политолог Алексей Мухин в эфире Youtube-канала Украина.ру проанализировал, почему украинские СМИ погрязли в фейках о Донбассе и как этому могут противостоять народные республики Донецка и Луганска

Политолог Мухин сказал, какова должна быть мягкая сила России в отношении Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов 01:40​ — конфликт в Донбассе: кто пытается «расчеловечить» образ России;

• 07:24​ — как России бороться с ложной информацией;

• 10:55​ — учения НАТО и Украины Defender Europe 2021: украинцев готовят к войне с Россией;

• 12:25​ — как Россия может помочь населению Донбасса;

• 13:15​ — об уровне подготовки украинской армии.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.