Посмотрев видео, вы узнаете:
- к чему готовятся в самопровозглашенных ЛДНР и как избежать потерь среди мирного населения;
- что не так с информационным полем самопровозглашенных республик;
- учения НАТО совместно с Украиной: стоит ли опасаться РФ;
- зачем Белоруссия стягивает военную технику к границе с Украиной;
- готовы ли украинцы воевать;
- о первом в истории воинском призыве в республиках Донбасса.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек.
С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.