Военный эксперт Александр Жилин в эфире Украина.ру рассказал, почему могут вырасти потери мирного населения в Донбассе

Посмотрев видео, вы узнаете:

к чему готовятся в самопровозглашенных ЛДНР и как избежать потерь среди мирного населения;

что не так с информационным полем самопровозглашенных республик;

учения НАТО совместно с Украиной: стоит ли опасаться РФ;

зачем Белоруссия стягивает военную технику к границе с Украиной;

готовы ли украинцы воевать;

о первом в истории воинском призыве в республиках Донбасса.

Слишком «накладная» Украина. Возможен ли в Донбассе карабахский вариант?

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.