Специально для зрителей YouTube-канала Украина.ру мы подготовили подборку самых интересных выпусков, вышедших на канале за последние 7 дней (26 марта - 2 апреля 2021 г.), а также:

— спецпроект «О политике на даче» с Ростиславом Ищенко; — актуальные опросы Украины.ру прошлых лет; — «Из Украины в Россию»: популярные серии спецпроекта блогера, многодетной матери из Украины Светланы Пикты. Подключайтесь к нашему эфиру, который стартует в 18:00​ по московскому времени! Вы увидите актуальные интервью, новостную аналитику, специальные репортажи, а также постоянные форматы, вышедшие на этой неделе: программу «Ищенко о главном» и прямой эфир с историком и радиоведущим Арменом Гаспаряном.