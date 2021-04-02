— спецпроект «О политике на даче» с Ростиславом Ищенко;
— актуальные опросы Украины.ру прошлых лет;
— «Из Украины в Россию»: популярные серии спецпроекта блогера, многодетной матери из Украины Светланы Пикты.
Подключайтесь к нашему эфиру, который стартует в 18:00 по московскому времени! Вы увидите актуальные интервью, новостную аналитику, специальные репортажи, а также постоянные форматы, вышедшие на этой неделе: программу «Ищенко о главном» и прямой эфир с историком и радиоведущим Арменом Гаспаряном.