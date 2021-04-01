Почему нападения Украины сейчас ждать не стоит, при чём здесь посевная кампания и российские нефтепродукты, в эфире Украина.ру рассказал политтехнолог Алексей Цветков

При этом он уверен, что нападения Украины на Донбасс стоит ждать позднее в этом году с вероятностью в 90%. Посмотрев видео, вы также узнаете:

как Зеленский заставит украинцев воевать;

в чём выгода для президента Украины;

стоит ли Украине бояться вмешательства РФ;

прогноз дальнейшего развития событий, «битва за урожай».

Война и поражение в Донбассе станут политической катастрофой для Киева

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛНР и ДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.