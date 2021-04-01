При этом он уверен, что нападения Украины на Донбасс стоит ждать позднее в этом году с вероятностью в 90%. Посмотрев видео, вы также узнаете:
- как Зеленский заставит украинцев воевать;
- в чём выгода для президента Украины;
- стоит ли Украине бояться вмешательства РФ;
- прогноз дальнейшего развития событий, «битва за урожай».
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.
С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛНР и ДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.