— Как прошел первый протест белорусской весны?
— Что будет делать дальше белорусская оппозиция?
— Какие изменения необходимо ввести в белорусское законодательство?
Ранее белорусская оппозиция призывала возобновить несанкционированные массовые протесты в Минске и других городах 25-27 марта. Ряд граждан были задержаны за нарушение общественного порядка, однако в МВД оценили протестную активность как "приближенную к нулю" и отмечали, что анонсированные оппозицией масштабные акции не состоялись.
Кроме того, в Белоруссии завели уголовное дело о подготовке теракта на бывшего кандидата в президенты и действующего лидера белорусский оппозиции Светлану Тихановскую.