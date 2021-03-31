Белорусский политолог Павел Карназыцкий объяснил, почему провалилось возрождение протестов в Минске

— Как прошел первый протест белорусской весны?

— Что будет делать дальше белорусская оппозиция?

— Какие изменения необходимо ввести в белорусское законодательство?

Возрождение протестов в Белоруссии провалилось. Итоги «Дня воли» © REUTERS, Stringer/File Photo

Кроме того, в Белоруссии завели уголовное дело о подготовке теракта на бывшего кандидата в президенты и действующего лидера белорусский оппозиции Светлану Тихановскую.