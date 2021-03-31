— Как прошел первый протест белорусской весны?

— Что будет делать дальше белорусская оппозиция?

— Какие изменения необходимо ввести в белорусское законодательство?

Возрождение протестов в Белоруссии провалилось. Итоги «Дня воли»
Возрождение протестов в Белоруссии провалилось. Итоги «Дня воли»
© REUTERS, Stringer/File Photo
Ранее белорусская оппозиция призывала возобновить несанкционированные массовые протесты в Минске и других городах 25-27 марта. Ряд граждан были задержаны за нарушение общественного порядка, однако в МВД оценили протестную активность как "приближенную к нулю" и отмечали, что анонсированные оппозицией масштабные акции не состоялись.

Кроме того, в Белоруссии завели уголовное дело о подготовке теракта на бывшего кандидата в президенты и действующего лидера белорусский оппозиции Светлану Тихановскую.    