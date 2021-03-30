Экс-министр иностранных дел ДНР, председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру оценил угрозу начала большой войны в Донбассе

Посмотрев видео, вы узнаете:

стоит ли ожидать большого наступления ВСУ;

почему о возможном наступлении заговорили именно сейчас;

что на самом деле происходит в "серой зоне";

готова ли армия самопровозглашенной ДНР к обороне;

почему в ДНР просят главу Крыма Сергея Аксёнова не выдвигать Наталью Поклонскую на выборы в Госдуму;

не выдвигать на выборы в Госдуму; реакцию российской общественности на доктрину «Русский Донбасс».

На Донбасс? Франция готова продать Украине истребители © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛНР и ДНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.