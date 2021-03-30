Посмотрев видео, вы узнаете:

 

  • стоит ли ожидать большого наступления ВСУ;
  • почему о возможном наступлении заговорили именно сейчас;
  • что на самом деле происходит в "серой зоне";
  • готова ли армия самопровозглашенной ДНР к обороне;
  • почему в ДНР просят главу Крыма Сергея Аксёнова не выдвигать Наталью Поклонскую на выборы в Госдуму;
  • реакцию российской общественности на доктрину «Русский Донбасс».

 

На Донбасс? Франция готова продать Украине истребители
На Донбасс? Франция готова продать Украине истребители
© РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек.

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛНР и ДНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. 

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.