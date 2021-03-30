Посмотрев видео, вы узнаете:
- стоит ли ожидать большого наступления ВСУ;
- почему о возможном наступлении заговорили именно сейчас;
- что на самом деле происходит в "серой зоне";
- готова ли армия самопровозглашенной ДНР к обороне;
- почему в ДНР просят главу Крыма Сергея Аксёнова не выдвигать Наталью Поклонскую на выборы в Госдуму;
- реакцию российской общественности на доктрину «Русский Донбасс».
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек.
С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛНР и ДНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.