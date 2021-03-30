Москвичам предложили перевести на русский язык три отрывка из стихотворений известных украинских поэтов:
1) А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо. («Крылья» Л. Костенко)
2) Реве да стогне Днiпр широкий,
Сердитий вiтер завива,
Додолу верби гне високi,
Горами хвилю пiдiйма. («Ревет и стонет Днепр широкий» Т. Шевченко)
3) Гетьте, думи, ви, хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа? («Contra spem spero!» Л. Украинка)
Как с этим заданием справились россияне, смотрите в нашем сюжете!