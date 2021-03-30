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Журналисты издания Украина.ру проверили, понимают ли россияне украинский язык

Москвичам предложили перевести на русский язык три отрывка из стихотворений известных украинских поэтов:

1) А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо. («Крылья» Л. Костенко)

2) Реве да стогне Днiпр широкий,

Сердитий вiтер завива,

Додолу верби гне високi,

Горами хвилю пiдiйма. («Ревет и стонет Днепр широкий» Т. Шевченко)

3) Гетьте, думи, ви, хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа? («Contra spem spero!» Л. Украинка)

Как с этим заданием справились россияне, смотрите в нашем сюжете!