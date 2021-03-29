— 00:25 Основные ошибки украинского правительства.
— 04:15 Украина или США: чьи интересы представляет сегодня украинская власть?
— 07:00 Почему Зеленский даже не попытался выполнить свои обещания?
— 08:10 Доверяют ли украинцы Зеленскому и украинскому правительству?
— 11:06 Как вы оцениваете развитие ситуации в Донбассе: насколько достижим там мир, и есть ли в стране силы, которые действительно могли бы этого добиться?
— 16:55 Какие политические и экономические ошибки были совершены президентами Украины начиная с 1991 года?
Напомним, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал избирателей, которые по-прежнему готовы голосовать за Владимира Зеленского, одуматься. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Политик призвал «пошевелить мозгами» тех, кто готов снова проголосовать за Зеленского. Экс-премьер особо выделил жителей юго-востока страны. Николай Азаров был премьер-министром при президенте Викторе Януковиче. После победы Евромайдана он уехал в Россию.