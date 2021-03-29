Генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов в комментарии изданию Украина.ру оценил последствия блокировки Суэцкого канала

— 01:00​ Каков ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала? Кто пострадал больше всего?

— 02:35​ Роль РФ в Суэцком инциденте.

— 04:23​ Могли ли Суэцкий канал заблокировать специально? Кому это выгодно?

— 09:00​ Зачем Египту второй Суэцкий канал? Ускорится ли теперь его строительство? 680 тыс. тонн украинского экспорта застряли у входа в Суэцкий канал © REUTERS,

Напомним, что 24 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и спровоцировал "морскую пробку". На фоне инцидента цены на нефть выросли на 2%, а в Bloomberg отметили, что ежедневные убытки составляют 9,6 млрд долларов. Кроме того, резко взлетели и цены на грузоперевозки. Из-за блокировки водной артерии в пробке оказались порядка 450 кораблей.

Попытки вызволить контейнеровоз предпринимались неоднократно на протяжении последних дней — иногда приходилось ждать прилива, который помог бы сдвинуть судно. Однако в прошлые дни Ever Given так и оставался посреди канала. Его удалось вызволить ночью 29 марта.