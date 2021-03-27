Кандидат биологических наук, руководитель центра «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН Алексей Дейкин рассказал о ситуации с COVID-19 на Украине и объяснил, к чему может привести отказ страны от использования российской вакцины «Спутник V»

— Почему для Украины политика важнее, чем здоровье нации;

— К чему приведёт отказ Украины от «Спутника»: стоит ли ждать ковидных бунтов;

— Индийская вакцина, производство «Спутник V» в Индии;

— Как в мире справляются с пандемией COVID-19;

— Эпидемия туберкулёза: что более опасно для украинцев?;

— Влияние санитарных норм на различные болезни.

Сейчас в распоряжении Киева только 500 тысяч доз индийской вакцины, прибывших 23 февраля, а с доставкой остальных 1,5 миллиона доз возникли проблемы. Дело в том, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране будет поставлять вакцины от COVID-19 в другие страны лишь после удовлетворения внутренних потребностей.

Кроме этого, вечером 25 марта — с задержкой в 19 дней — на Украину привезли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Теперь она должна пройти десятидневный лабораторный контроль — к этому времени ее использование запрещено, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Всего в Киеве ожидают 1,9 миллиона доз китайского препарата.