Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал:

— Выгодна ли России ссора Украины и Китая?

— Откажется ли Китай закупать продукцию "Мотор Сич"?

— Сможет ли государство лучше собственника развивать завод "Мотор Сич"?

— В чем ценность "Мотор Сич"? Почему США были против китайских инвестиций в украинский завод?

— Перспективы экономических отношений между Украиной и Китаем;

— Чем Украина может быть интересна Китаю?

— Какие перспективы создания военно-политического союза между Россией и Китаем?

— Политический союз России и Китая: какие есть риски для Москвы?

— Зачем Зеленский ввел временный безвизовый режим с Китаем?

МИД КНР отреагировал на отъем «Мотор Сич» у китайских инвесторов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок.

В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич», которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. Санкции предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Причины санкций не разглашались.

20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.