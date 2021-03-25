0:40 — Как ситуация отличается от обострений прошлых лет;
2:01 — Насколько большая война выгодна Украине и США;
5:20 — Осознаёт ли Украина опасность повторения грузинского сценария;
9:20 — Не война, но новые соглашения?
11:25 — Подполье на территории Украины?
13:25 — Возможные сценарии развития событий;
18:16 — Ничего не изменится?
20:19 — Общее пространство безопасности между РФ и ЛДНР;
23:40 — Разделение по Днепру: что получит Россия?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.
С февраля 2021 года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В Киеве частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.