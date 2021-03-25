В 22-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о возможных сценариях развития событий на Донбассе

0:40​ — Как ситуация отличается от обострений прошлых лет;

2:01​ — Насколько большая война выгодна Украине и США;

5:20​ — Осознаёт ли Украина опасность повторения грузинского сценария;

9:20​ — Не война, но новые соглашения?

11:25​ — Подполье на территории Украины? «Советский нарратив»? Название «Донбасс» было придумано украинцем © commons.wikimedia.org, Валерий Дед

13:25​ — Возможные сценарии развития событий;

18:16​ — Ничего не изменится?

20:19​ — Общее пространство безопасности между РФ и ЛДНР;

23:40​ — Разделение по Днепру: что получит Россия?

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.

С февраля 2021 года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В Киеве частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.