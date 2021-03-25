Политолог Ростислав Ищенко рассказал, что ждет Минск 25 марта

Напомним, 25 марта в Белоруссии отмечают День Воли. Праздник приурочен к принятию 3-ей Уставной грамоты 25 марта 1918 года, согласно которой Белорусская Народная Республика провозглашалась свободным и независимым государством.

Светлана Тихановская призвала сторонников оппозиции в этот день снова выйти на протесты. Кроме того, оппозиция готовится устроить протестные акции после того, как Александр Лукашенко назвал имена людей, достойных, по его мнению, занять пост главы государства, когда он освободится в связи с принятием новой конституции. Это генерал Юрий Караев, который в прошлом году, будучи главой МВД, руководил разгоном акций протеста, и губернатор Гродненской области Владимир Караник.