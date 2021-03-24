Посмотрев видеозапись его интервью, вы узнаете:

  • Почему президент Украины Владимир Зеленский национализировал «Мотор Сич» и как ответит КНР
  • Как национализация «Мотор Сичи» скажется на имидже Украины на международной арене
  • Может ли Украина обеспечить полноценную работу завода «Мотор Сич» самостоятельно
  • Каков интерес США в деле «Мотор Сичи»
  • По каким причинам Зеленский ввел временный безвизовый режим с Китаем

Новый фронт Украины. Китай готов воевать за «Мотор Сич»
Новый фронт Украины. Китай готов воевать за «Мотор Сич»
© biz.liga.net/marina lystseva
Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок.

В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич», которые в 2016 году приобрели 56% акций завода.

Санкции предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Причины санкций не разглашались.

20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.