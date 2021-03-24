Профессор МГИМО, Директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов Алексей Воскресенский рассказал Украине.ру о том, какими могут быть последствия от национализации предприятия «Мотор Сич»

Посмотрев видеозапись его интервью, вы узнаете:

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Новый фронт Украины. Китай готов воевать за «Мотор Сич» © biz.liga.net/marina lystseva

В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич», которые в 2016 году приобрели 56% акций завода.

Санкции предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Причины санкций не разглашались.

20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.